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KKTC ilk Cumhurbaşkanı Denktaş’ın torunu Rauf Denktaş A Haber'e konuştu: Anavatan Türkiye'siz hiçbir çözüme ulaşılamayacağı çok nettir

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Giriş: 16.10.2020 15:34
Güncelleme:16.10.2020 15:51
Son dakika haberi... Başbakan Ersin Tatar’a KKTC ilk Cumhurbaşkanı Denktaş’ın torunu Rauf Denktaş’tan da bir destek açıklaması geldi. İlk Cumhurbaşkanı Denktaş’ın torunu Rauf Denktaş A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Denktaş, "Neden Ersin Tatar’a destek verdiğimiz açıkçası çok nettir. KKTC'nin anavatan Türkiye’siz kesinlikle hiçbir çözüme ulaşamayacağı nettir." dedi.

Başbakan Tatar'a KKTC ilk Cumhurbaşkanı Denktaş'ın torunu Rauf Denktaş'tan da bir destek açıklaması geldi. İlk Cumhurbaşkanı Denktaş'ın torunu Rauf Denktaş A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

KIBRIS'TA ÇÖZÜM İÇİN TATAR'I DESTEKLİYORUM

Denktaş, "Ersin Tatar'a bir destek ziyaretinde bulunduk. Biz hafta başından beri Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde çalışabilecek Cumhurbaşkanı adayı için kollarımızı sıvamıştık. Neden Ersin Tatar'a destek verdiğimiz açıkçası çok nettir. KKTC anavatan Türkiye'siz kesinlikle hiçbir çözüme ulaşamayacağı nettir. Anavatanın etkin ve fiili garantileri Kuzey Kıbrıs'ın üzerinde anlaşmalar çerçevesinde olmadıkça Türkiye'siz bir çözüme ulaşabilmemiz mümkün gözükmemektedir. Kıbrıs'ta çözüm için Tatar'ı destekliyorum." ifadelerini kullandı.

KAPALI MARAŞ'IN AÇILMASINI OLUMLU BULUYORUZ

Öte yandan Denktaş, "Biz Maraş açılımını gayet olumlu buluyoruz. KKTC ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Rauf Denktaş A Haber'e konuştu
Rauf Denktaş A Haber'e konuştu
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