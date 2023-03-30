KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Yunan ve Rumlara net mesaj: Başkan Erdoğan ile yeni siyasetimiz kök saldı!

Londra’da Rum ve Yunan protestocular KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a saldırı girişiminde bulundu. Tatar, A Haber ekibinden Alpaslan Düven’e yaşananları anlattı. Tatar, “(Londra’da King’s College) Böyle bir üniversitede öğrenciler böyle bir eyleme girmesi büyük bir ayıptır. Bunun kınanması gereklidir. Benim söyleyeceklerimi hazmedemiyorlar. Yeni siyasetimiz kök saldı ve kabul edilmeye başlandı.” dedi. KKTC olarak haklarından vazgeçmeyeceklerini ifade eden Tatar, Başkan Erdoğan’a minnettar olduğunu söyleyerek, “Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Türkiye’nin büyük destekleri ile artık yeni bir siyaset var.” cümlelerine yer verdi.