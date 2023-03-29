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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a saldırı girişimi! İşte o anlar...

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Giriş: 29.03.2023 21:37
Londra'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a saldırı girişimi gerçekleştirildi. Skandal olay ardından Tatar, A Haber'de konuya dair açıklamalarda bulundu. Tatar, "Rumlar ortalığı karıştırdı. 'Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm' sloganları ile önümüzü kestiler." dedi.
Ersin Tatar’a saldırı girişimi! İşte o anlar...
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