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KK/PYD terör örgütü adına sivil vatandaşlara yönelik saldırı eylemi planlayan şahıs Kocaeli'de yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.04.2022 12:37
Kocaeli’de PKK/ PYD terör örgütü adına sansasyonel eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen H.Y. isimli yabancı uyruklu şahıs, Kocaeli Istihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakaladı.
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