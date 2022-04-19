19 Nisan 2022, Salı
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KK/PYD terör örgütü adına sivil vatandaşlara yönelik saldırı eylemi planlayan şahıs Kocaeli'de yakalandı
Kocaeli’de PKK/ PYD terör örgütü adına sansasyonel eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen H.Y. isimli yabancı uyruklu şahıs, Kocaeli Istihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakaladı.