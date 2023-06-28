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KKM’de stopaj düzenlemesi Resmi Gazete’de!

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Giriş: 28.06.2023 01:23
Mehmet Şimşek'in açıkladığı kur korumalı vadeli mevduatlara sağlanan stopaj indirimine ilişkin süre uzatımı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı..
KKM’de stopaj düzenlemesi!
KKM’de stopaj düzenlemesi!
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