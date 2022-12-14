Kızılelma gökyüzü ile buluştu! Türkiye için büyük gurur! Selçuk Bayraktar paylaştı

Selçuk Bayraktar Türkiye'nin ilk insansız savaş jeti olan Kızılelma'nın uçuş görüntülerini paylaştı. Bayraktar sosyal medya hesebından yaptığı paylaşımda "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." ifadelerini kullandı.