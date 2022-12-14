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Kızılelma gökyüzü ile buluştu! Türkiye için büyük gurur! Selçuk Bayraktar paylaştı

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Giriş: 14.12.2022 16:35
Selçuk Bayraktar Türkiye'nin ilk insansız savaş jeti olan Kızılelma'nın uçuş görüntülerini paylaştı. Bayraktar sosyal medya hesebından yaptığı paylaşımda "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." ifadelerini kullandı.
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