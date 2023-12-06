Kızıldeniz'deki saldırılar ABD'yi korkuttu! Kızıldeniz'de 38 ülkeyi kapsayan deniz gücü

ABD Savunma Bakanlığı, Yemenli Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası önlem almak için harekete geçti. Pentagon, 38 istekli ülkeyi kapsayan "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşme yaptı.

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