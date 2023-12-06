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Kızıldeniz'deki saldırılar ABD'yi korkuttu! Kızıldeniz'de 38 ülkeyi kapsayan deniz gücü

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Giriş: 06.12.2023 16:29
Güncelleme:06.12.2023 16:31
ABD Savunma Bakanlığı, Yemenli Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası önlem almak için harekete geçti. Pentagon, 38 istekli ülkeyi kapsayan "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşme yaptı.

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