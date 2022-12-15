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Kızıldeniz’de Türk gemisine saldırı! Türk mürettebatlı gemiye korsan saldırısı

A Haber
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Giriş: 15.12.2022 16:31
Kızıldeniz'de sahibi Türk olan gemiye, korsanlar tarafından ağır makineli silahlarla saldırı düzenlendi. Gemide bulunan silahlı tim, saldırıya anında karşılık verdi. Çatışma anı kameralara yansıdı.
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