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Kızıldeniz'de saldırılar artıyor! Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırılarına karşılık veriyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 13:40
ABD ve İngiltere'nin Yemenli Husilere yönelik saldırıları sürerken Kızıldeniz'de tansiyon yine yükseldi.. Husiler 6 balistik füze ateşledi. Diğer yandan "İran bir hafta içinde nükleer silah üretebilir" iddiası da endişeye neden oldu. Tüm bu gelişmelerin detaylarını A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.
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