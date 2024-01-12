12 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kızıldeniz'de kim ne planlıyor? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Kızıldeniz'de kim ne planlıyor? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.01.2024 14:48
Dünya diken üstünde. İngiltere ve ABD hava harekatıyla Yemen'de Husi hedeflerini vurdu. Coğrafyada denklemler nasıl değişecek? ABD ve İngiltere'nin nihai hedefi ne? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kızıldeniz’de kim ne planlıyor?
Kızıldeniz'de kim ne planlıyor?
Yemen’e saldırısı! Canlı yayında çarpıcı sözler
Yemen’e saldırısı! Canlı yayında çarpıcı sözler
Ankara adayı pazar açıklanıyor
Ankara adayı pazar açıklanıyor
Uludağ misafirlerini ağırlıyor
Uludağ misafirlerini ağırlıyor
Bir zarfa kaç oy pusulası girecek?
Bir zarfa kaç oy pusulası girecek?
CHP ve DEM Parti hangi iller için anlaştı?
CHP ve DEM Parti hangi iller için anlaştı?
İşte Seçil Erzan’ın mahkemedeki ilk sözleri
İşte Seçil Erzan'ın mahkemedeki ilk sözleri
Mescid-i Aksa’da İsrail zulmü!
Mescid-i Aksa’da İsrail zulmü!
Afyonkarahisar’da jeotermal enerji üretimi!
Afyonkarahisar’da jeotermal enerji üretimi!
Mescid-i Aksa’ya girişe kısıtlama
Mescid-i Aksa’ya girişe kısıtlama
İngiltere’ye Yemen’i böyle vurdu
İngiltere’ye Yemen’i böyle vurdu
Drone ile tarama secde edene saldırı
Drone ile tarama secde edene saldırı
Daha Fazla Video Göster