Kızıldeniz'de kim ne planlıyor? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Dünya diken üstünde. İngiltere ve ABD hava harekatıyla Yemen'de Husi hedeflerini vurdu. Coğrafyada denklemler nasıl değişecek? ABD ve İngiltere'nin nihai hedefi ne? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi.

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