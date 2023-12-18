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Kızıldeniz’de gerilim tırmanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 14:24
İsrail’e giden Swan Atlantic demişine füzeli saldırı düzenlendi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçcel aktardı.
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