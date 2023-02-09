Kızılay’dan depremzedelere 3 öğün sıcak yemek!

Son dakika haberleri… Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden etkilenen Diyarbakır’da vatandaşın yaralarını sarmak için çalışmalar sürdürülüyor. Kızılay tarafından depremzedeler için üç öğün sıcak yemek çıkarılıyor. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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