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Kızılay’dan depremzedelere 3 öğün sıcak yemek!

A Haber
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Giriş: 09.02.2023 13:30
Güncelleme:09.02.2023 13:31
Son dakika haberleri… Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden etkilenen Diyarbakır’da vatandaşın yaralarını sarmak için çalışmalar sürdürülüyor. Kızılay tarafından depremzedeler için üç öğün sıcak yemek çıkarılıyor. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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Depremzedelere 3 öğün sıcak yemek!
Depremzedelere 3 öğün sıcak yemek!
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