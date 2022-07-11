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Kızılay İzmir'de ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıyor

A Haber
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Giriş: 11.07.2022 13:28
Kızılay deprem, sel felaketi, orman yangını gibi pek çok doğal afette vatandaşın yanında yer alıyor. Bu yıl kurban bayramında da tüm yurtta ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alıyor. İzmir'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara bağışlanan kurban etleri ile birlikte gıda yardım kolileri ve bayramlık kıyafet yardımları yapılıyor. Gelişmeleri İzmir'de bulunan A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Türk Kızılay İzmir İl Başkanı Kerem Baykalmış verdi.
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