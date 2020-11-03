Kızılay Başkanı Kerem Kınık İzmir depremi sonrası bölgedeki son durumu A Haber'e açıkladı

İzmir’de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Kızılay yaklaşık 300 kişilik ekibiyle yaraları sarmak için seferber oldu. Peki bölgede neler yapıldı? Enkaz kaldırma arama-kurtarma çalışmalarında son durum ne? Kızılay Başkanı Kerem Kınık A Haber canlı yayınında deprem bölgesindeki çalışmalara yönelik flaş açıklamalarda bulundu. Kınık, 17 noktada çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

A Haber yayınında konuşan Kızılay Başkanı Kınık;

Afetten 20 dakika sonra sahaya intikal etti. Vazifelerimizi gerçekleştirmek sahaya seferber olduk. Bölgedeki tüm şubelerimiz bölgeye kısa sürede intikal etti. 17 farklı noktada yaklaşık 35 bin vatandaşımızın barındığı yerlerin gıda ihtiyaçlarını sağlıyoruz. Şu anda kadar günlük 70 bin olmak üzere 330 bin kişinin gıda ihtiyacını sağladık. Gönüllü olmak isteyen İzmirlilere kısa bir eğitim verdikten sonra çalışmalara destek olmalarını sağlıyoruz.

Bölgede Covid-19 tedbirleri kapsamında 2,5 milyon koruyucu ekipman dağıttık. Yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza psikolojik destek veriyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destekleriyle yaklaşık 10 bin aileye alışveriş kartları dağıttık.

1990'lardan beri depremlerin içerisinde bulunan birisiyim. 1999 depreminde 150-200 arama kurtarma personeli varken şimdi bakıyoruz sadece şu depremde 5-6 bin ço iyi yetişmiş arama-kurtarmacımız var. Bu anlamda çok iyiye gidiyoruz. Topyekun seferber olmalıyız. Ayda bebeğin kurtarılmasını hepimiz gözyaşlarıyla izledik ama o binanın yıkılmaması gerekiyordu. Belediyelerimizin riskli binaların farkında olması gerekli. İnsanlarımız para vererek tabutuna girmemeli. Bu bir seferberlik ve farkındalık bu konularla ilgili daha iyi çalışmalıyız.

Bizler destek kuruluşları olarak toparlanma döneminde son ihtiyaç sahibi başını güvenli bir yere sokana kadar buradayız. Kızılay olarak beslenme barınma psikolojik destek olarak burada olmaya devam edeceğiz.