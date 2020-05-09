Kızıl Ordu Korosu'ndan, Türkiye'ye Mehter Marşlı Destek! / A Haber Kızıl Ordu Korosu'ndan, Türkiye'ye Mehter Marşlı Destek! / A Haber Rusya, koronavirüsle mücadelede dünyanın birçok noktasına yardım götüren Türkiye,'ye teşekkür etti. Rus Kızıl Ordu Korosu da Türkiye'nin desteklerine Mehter Marşı ile teşekkür etti. Rus Kızıl Ordu Korosu'nun Mehter Marşı çaldığı görüntüler, "Kahraman Türk Milletine saygıyla ve sevgiyle" notuyla paylaşıldı. Kanalımıza Abone Olmak İçin : https://bit.ly/2LXGALn Sosyal Medya https://www.facebook.com/ahaber.com.tr/ https://twitter.com/Ahaber https://www.instagram.com/tvahaber/ #Haber #Sondakika #Ahaber