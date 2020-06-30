30 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kızı PKK tarafından kaçırılmıştı! Acılı anne A Haber’e konuştu

Kızı PKK tarafından kaçırılmıştı! Acılı anne A Haber’e konuştu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.06.2020 23:33
Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T. A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Maide T. ‘’Lütfen kanmayın, inanmayın çünkü orası sizin için özellikle Kürt’ler için çok büyük tuzak. Ben buradan özellikle Alman hükümetine seslenmek istiyorum; benim çocuğum burada doğdu, burada büyüdü aynı zamanda Alman vatandaşı. Bu olay İngiltere’de olsaydı bir başka yerde olsaydı, kendi öz vatandaşları olsaydı arkasından koştururlardı. Ama benim çocuğum kökeni Türk olduğu için mi bu kadar umursanmıyor?’’ ifadelerini kullandı.
Kızı PKK tarafından kaçırılmıştı! Acılı anne A Haber’e konuştu
Kızı PKK tarafından kaçırılmıştı! Acılı anne A Haber’e konuştu
Bataklık Operasyonu’nun perde arkası A Haber’de değerlendirildi
Bataklık Operasyonu’nun perde arkası A Haber’de değerlendirildi
Ankara'da Halk Ekmek'ten alacak isyanı!
Ankara'da Halk Ekmek'ten alacak isyanı!
İBB'nin israf yalanı belgelerle çürüdü
İBB'nin israf yalanı belgelerle çürüdü
YÖK'ten Şehir Üniversitesi ile ilgili flaş açıklama
YÖK'ten Şehir Üniversitesi ile ilgili flaş açıklama
4.kez baba olan Bakan Albayrak'tan teşekkür mesajı
4.kez baba olan Bakan Albayrak'tan teşekkür mesajı
Albayrak ailesine hakarete siyasilerden büyük tepki
Albayrak ailesine hakarete siyasilerden büyük tepki
Bakan Koca uyardı: Tedbirlerde dikkatli değiliz
Bakan Koca uyardı: Tedbirlerde dikkatli değiliz
Ömer Çelik MYK sonrası konuştu
Ömer Çelik MYK sonrası konuştu
Türk donanması ile şaka yapılmaz
"Türk donanması ile şaka yapılmaz"
Kandil’in yeni adresi Avrupa!
Kandil’in yeni adresi Avrupa!
Uyuşturucu baronları zırhlı araçla korunmuş
Uyuşturucu baronları zırhlı araçla korunmuş
Daha Fazla Video Göster