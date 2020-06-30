Kızı PKK tarafından kaçırılmıştı! Acılı anne A Haber’e konuştu

Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T. A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Maide T. ‘’Lütfen kanmayın, inanmayın çünkü orası sizin için özellikle Kürt’ler için çok büyük tuzak. Ben buradan özellikle Alman hükümetine seslenmek istiyorum; benim çocuğum burada doğdu, burada büyüdü aynı zamanda Alman vatandaşı. Bu olay İngiltere’de olsaydı bir başka yerde olsaydı, kendi öz vatandaşları olsaydı arkasından koştururlardı. Ama benim çocuğum kökeni Türk olduğu için mi bu kadar umursanmıyor?’’ ifadelerini kullandı.