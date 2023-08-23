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Kızamık vakalarında artış var mı? Bakan Koca: Aşılmayı sürdürüyoruz, vakalar öncesine göre azaldı

A Haber
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Giriş: 23.08.2023 12:25
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste dünya genelinde etkili olan yeni varyantın Türkiye'de görülmediğini söyledi. Kızamık vakaları ile ilgili de konuşan Bakan Koca, “Aşılmayı sürdürüyoruz, vakalar öncesine göre azaldı. Endişe edecek bir durum yok vakalar azalıyor.” dedi.
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