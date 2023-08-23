23 Ağustos 2023, Çarşamba
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Kızamık vakalarında artış var mı? Bakan Koca: Aşılmayı sürdürüyoruz, vakalar öncesine göre azaldı
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste dünya genelinde etkili olan yeni varyantın Türkiye'de görülmediğini söyledi. Kızamık vakaları ile ilgili de konuşan Bakan Koca, “Aşılmayı sürdürüyoruz, vakalar öncesine göre azaldı. Endişe edecek bir durum yok vakalar azalıyor.” dedi.