VideolarGündem VideolarıKız arkadaşı jandarmaya teslim etti! Manavgat yangını için tutuklanan Ali Y.'nin kan donduran ses kaydı
Kız arkadaşı jandarmaya teslim etti! Manavgat yangını için tutuklanan Ali Y.'nin kan donduran ses kaydı
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.08.2021 19:38
Antalya'nın Manavgat ilçesinde günlerce süren orman yangını hakkında soruşturma devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Manavgat yangınını çıkardığı iddiasıyla tutuklanan Ali Y.'yi kız arkadaşının kaydettiği ses kaydı ele verdi. İşte detaylar...