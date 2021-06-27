Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kovid-19 aşı açıklaması: Hayran olunması gereken...

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotunda ünlü sinema ve dizi oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'da yer aldı. Tatlıtuğ'un Kovid-19 aşısı olması konusunda vatandaşlara çağrıda bulunurken "Bence dünyada asıl hayran olunması gereken insanlar, bilim insanları ve sağlık çalışanları. Onların fedakârlıkları sayesinde hayata tutunduk, umutlarımızı koruduk. Şimdi sıra bizde. Aşı olalım." ifadelerini kullandı. Daha önceki kamu spotlarında ise Şener Şen, Ezgi Mola ve Okan Bayülgen gibi ünlü isimler de yer almıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden Kovid-19 aşılarıyla ünlü isimlerin rol aldığı kamu spotlarını paylaşmaya devam ediyor. Şener Şen, Ezgi Mola ve Okan Bayülgen'in ardında ünlü sinema ve dizi oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ da vatandaşlara aşı çağrısı yaptı.

Tatlıtuğ video mesajında; "Bence dünyada asıl hayran olunması gereken insanlar, bilim insanları ve sağlık çalışanları. Onların fedakârlıkları sayesinde hayata tutunduk, umutlarımızı koruduk. Şimdi sıra bizde. Aşı olalım." ifadelerini kullandı.

Türk sinemasını usta oyuncularından Şener Şen'den vatandaşlara aşı çağrısı... Usta oyuncu video mesajında "Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şen'in videosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinde şu ifadelerle duyurdu:

Şener Şen: "Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın." Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM.

Öte yandan usta oyuncu 2020 yılının Kasım ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonrası bir süre hastanede tedavi görmüş ve sağlığına kavuşmuştu.

ÜNLÜ OYUNCUDAN AŞI MESAJI: BU KADARI ANCAK FİLMLERDE OLUR

Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Ezgi Mola'dan Kovid-19 aşısıyla ilgili vatandaşlara çağrı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı videoda ünlü oyuncu "Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz birçok şeyi pandemi sürecinde yaşadık. Ancak filmin sonunu değiştirmek bizim elimizde. Aşımızı olalım hayatımıza kaldığımız yerde sağlıkla devam edelim" ifadelerini kullandı.

Ünlü televizyon programcısı Okan Bayülgen Kovid-19 aşısıyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan kamu spotunda yer aldı.

Bayülgen, Ben de yerli yabancı aşı karşıtı yazıları okudum, videoları izledim. Biliyorum birçok kişinin aklı çeliniyor. Sonra doktor arkadaşlarıma sordum. Covid-19'un ölümcül etkilerine karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok. Ben doktorlara inanıyorum." ifadeleriyle vatandaşları aşı olmaya davet etti.