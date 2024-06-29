29 Haziran 2024, Cumartesi
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Kışlada artık Tiktok yasak! Asker göre faaliyetlerini paylaşamayacak
TSK personeline ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Meclis'te kabul edildi. Başkan Erdoğan'ın onayladığı kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla askerlerin sosyal paylaşım sitesi "TikTok"u kullanması yasaklandı. Böylece güvenlik açığı endişesi ortadan kalkmış oldu.