29 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Kışlada artık Tiktok yasak! Asker göre faaliyetlerini paylaşamayacak

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.06.2024 10:53
TSK personeline ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Meclis'te kabul edildi. Başkan Erdoğan'ın onayladığı kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla askerlerin sosyal paylaşım sitesi "TikTok"u kullanması yasaklandı. Böylece güvenlik açığı endişesi ortadan kalkmış oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kışlada artık Tiktok yasak!
Kışlada artık Tiktok yasak!
Başkan Erdoğan İstanbul’da!
Başkan Erdoğan İstanbul'da!
AK Partili belediye başkanları kampa giriyor!
AK Partili belediye başkanları kampa giriyor!
Düelloda Türkiye rüzgarı!
Düelloda Türkiye rüzgarı!
Elden kira ödemelerine yakın takip!
Elden kira ödemelerine yakın takip!
İBB hesabından küfürlü yanıta soruşturma!
İBB hesabından küfürlü yanıta soruşturma!
Neden 1,5 yıl sonra?
Neden 1,5 yıl sonra?
Resmi Gazete yayımlandı!
Resmi Gazete yayımlandı!
Gökbey’in milli motoru kendini kanıtladı!
Gökbey’in milli motoru kendini kanıtladı!
Dünya benzeri bulunmayan madde
Dünya benzeri bulunmayan madde
Flaş Suriye açıklaması!
Flaş Suriye açıklaması!
İYİ Parti dağılıyor mu?
İYİ Parti dağılıyor mu?
Daha Fazla Video Göster