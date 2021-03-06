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Kısıtlamasız ilk cumartesi! AVM’ler ve trafikte yoğun başladı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2021 10:20
Güncelleme:06.03.2021 10:25
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bugün hiçbir ilde uygulanmadı. Restoran ve kafeler açık, meydanlarda hareketlilik başladı. İstanbul'da trafik yoğunluğu başlarken AVM’lerde bugün kapılarını açtı. Peki AVM’ler hangi saat aralıklarında açık olacak? İşte Türkiye’den yaşanan son durumu A Haber ekipleri aktardı.

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