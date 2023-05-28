28 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kısıklı'da büyük coşku!

Kısıklı'da büyük coşku!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.05.2023 20:10
Millet karar verdi, Türkiye Yüzyılı başlıyor. Maydanlarda kutlama başladı. Kısıklı'da coşkulu kalabalık Başkan Erdoğan'ı bekliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kısıklı’da büyük coşku!
Kısıklı'da büyük coşku!
Vatandaşlar akın akın Külliye’ye gidiyor
Vatandaşlar akın akın Külliye’ye gidiyor
Vatandaşlar kutlamalara başladı!
Vatandaşlar kutlamalara başladı!
Bahçeli de Külliye’ye gidiyor
Bahçeli de Külliye’ye gidiyor
İşte son oy oranları
İşte son oy oranları
Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
CHP Genel Merkezi’nde neler oluyor?
CHP Genel Merkezi'nde neler oluyor?
YSK Başkanı Yener’den flaş açıklamalar
YSK Başkanı Yener’den flaş açıklamalar
İstanbul, Ankara ve İzmir’de durum ne?
İstanbul, Ankara ve İzmir’de durum ne?
İşte ilk sonuçlar!
İşte ilk sonuçlar!
Yayın yasağı kalktı!
Yayın yasağı kalktı!
YSK yayın yasağı kalktı mı?
YSK yayın yasağı kalktı mı?
Daha Fazla Video Göster