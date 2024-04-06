Kırmızı Kitap'ta neler olacak? Güncel konu ve tehditler 2025 belgesinde olacak

Milli Güvenlik Siyaset Belgesi bir kez daha yenileniyor. Çalışmalar başlatıldı, yıl sonuna kadar tüm kurumlardan "Belgede ne olmalı?" sorusuna yanıt alınacak. 2025 yılındaysa Türkiye'nin yeni bir Kırmızı Kitabı olacak. Bu kez belgeye, "yapay zeka" gibi güncel konular da girecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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