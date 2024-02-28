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"Kırmızı Kitap" güncelleniyor! Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nde nasıl bir değişiklik yapılıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 16:15
Güncelleme:28.02.2024 16:16
Devletin "Gizli Anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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Kırmızı Kitap güncelleniyor!
"Kırmızı Kitap" güncelleniyor!
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