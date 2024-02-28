"Kırmızı Kitap" güncelleniyor! Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nde nasıl bir değişiklik yapılıyor?

Devletin "Gizli Anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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