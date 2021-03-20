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Kırmızı kategorideki iller arasındaki Edirne'de vakaların önüne neden geçilemiyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2021 09:47
Güncelleme:20.03.2021 10:03
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Edirne'de sıkı tedbirler uygulanıyor. Vakaların bulaş kaynağının yüzde 90'ı ev ziyaretlerinden kaynaklı. Vatandaşlar SMS ile uyarıldı. Caddeler boş kalsa da ev ziyaretlerinin önüne geçilemedi. Edirne'de vakaların önüne neden geçilemiyor? Bu hafta durum nasıl? Son durumu A Haber muhabiri Filiz Uçan bekliyor.
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