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Kırmızı bültenle aranıyordu! Uyuşturucu baronunun sağ kolu yakalandı

A Haber
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Giriş: 03.07.2023 16:09
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aran uyuşturucu baronunun sağ kolu İstanbul'da yakalandı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken 7 kişi tutuklandı.
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Kırmızı bültenle aranıyordu!
Kırmızı bültenle aranıyordu!
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