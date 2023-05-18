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Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Remzi Kartal: Kılıçdaroğlu desteklenecek adaydır

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Giriş: 18.05.2023 23:49
Hemen her gün bir PKK elebaşısı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklıyor. Şimdi de kırmızı bültenle aranan PKK’nın sözde yöneticisi Remzi Kartal, verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu. Kartal, “Erdoğan’ın devirmek için herkes seferler olmalıdır. Ülkede ve Avrupa’da herkes sandığa gitmelidir” ifadelerini kullandı. .
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