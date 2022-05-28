28 Mayıs 2022, Cumartesi
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Kırmızı bültenle aranan mezar taşı bulundu!
Tunceli'nin Hozat ilçesinde geçen yıl çalınan 500 yıllık koçbaşlı mezar taşı, bir evin bahçesinde bulundu. Tarihi taş, müzeye teslim edildi. Mezar taşını çalanların yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sürüyor. Koçbaşlı mezar taşı eski dönemlerde yaşayan insanların örf, adet, inanç ve mitolojik unsurlarını içermesi yönünden büyük önem taşıyor.