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Kirli ittifak bir kez daha günyüzünde! DEM'li Gülistan Kılıç'tan itiraf: CHP ile ilişkisi olan partiyiz | A Haber'de bombardıman: Mızrak çuvala sığmıyor

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Giriş: 07.03.2024 23:54
CHP - DEM - Kandil hattında süregelen pazarlıkta düğümün ucu çözülüyor. DEM'in yol arkadaş olan Özgür Özel'in kirli ortaklığı bir kez daha gözler önüne serildi. Terör uzantısı DEM Parti’nin Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç, CHP fondaşı KRT’de ‘Kandil ittifakı’nı itiraf etti. Kılıç, “Bunu gizleyecek ya da sakınacak bir durum bizim açımızdan. CHP için varsa onu bilemem” dedi. Her fırsatta kirli ittifakın üstünü örtmeye çalışan CHP'yi, uzman gazeteciler A Haber'de adeta bombaladı.
DEM’li Gülistan Kılıç’tan CHP ile ittifak itirafı
DEM'li Gülistan Kılıç'tan CHP ile ittifak itirafı
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