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Kırklareli’de can kaybı 6’ya yükseldi

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Giriş: 07.09.2023 16:16
Son dakika haberi… Sel felaketinde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
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