Kırımızı bültenle aranan Necati Utku Kiraz etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri… Birçok olayın faili kırmızı bültenle aranan turuncu kategorideki 'Azat Kendal' kod adlı Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan terör örgütü PKK'ya Irak'ın kuzeyindeki Gara'da büyük bir darbe daha vuruldu. Örgütün elebaşlarından "Dersim Malatya" kod adlı İzzettin İnan, MİT'in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Operasyonun ayrıntılarını Diyarbakır'dan Sinan Yılmaz aktardı.

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