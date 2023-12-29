29 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kırım’da gemi saldırı sonrası Rusya'dan Ukrayna'ya füze yağdı!

Kırım’da gemi saldırı sonrası Rusya'dan Ukrayna'ya füze yağdı!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.12.2023 16:23
Kırım'da Rus gemisine saldırının ardından Ukrayna'ya yoğun saldırı başladı. Rusya, Ukrayna'yı bu yılın en büyük hava saldırılarından biriyle hedef aldı. Başta Ukrayna'nın başkenti Kiev olmak üzere farklı bölgelere yoğun füze saldırısı düzenlendi. Ukrayna, “Aynı anda bu kadar çok yerin hedef alındığını hiç görmedik” açıklaması yaptı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya’dan intikam saldırısı mı?
Rusya'dan intikam saldırısı mı?
Avrupa’da ki İslam düşmanlığı!
Avrupa’da ki İslam düşmanlığı!
YSK’nın misafir seçmen kararı
YSK'nın misafir seçmen kararı
Devlet Bahçeli’ye hediye edilen eserler!
Devlet Bahçeli’ye hediye edilen eserler!
Trabzon’da Şehitler ve Gazze için miting
Trabzon'da Şehitler ve Gazze için miting
İşte Mavi Vatan’ın yeni gücü Akya!
İşte Mavi Vatan'ın yeni gücü Akya!
A Haber ekibi atılan gazdan etkilendi
A Haber ekibi atılan gazdan etkilendi
Namaza gitmek isteyenlere engel
Namaza gitmek isteyenlere engel
MİT ve EGM’den DEAŞ’a büyük darbe!
MİT ve EGM'den DEAŞ'a büyük darbe!
10 terörist etkisiz hale getirildi
10 terörist etkisiz hale getirildi
Müslümanlara Cuma ablukası!
Müslümanlara Cuma ablukası!
AK Parti’de bazı illerde adaylar netleşti!
AK Parti'de bazı illerde adaylar netleşti!
Daha Fazla Video Göster