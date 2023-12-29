Kırım’da gemi saldırı sonrası Rusya'dan Ukrayna'ya füze yağdı!

Kırım'da Rus gemisine saldırının ardından Ukrayna'ya yoğun saldırı başladı. Rusya, Ukrayna'yı bu yılın en büyük hava saldırılarından biriyle hedef aldı. Başta Ukrayna'nın başkenti Kiev olmak üzere farklı bölgelere yoğun füze saldırısı düzenlendi. Ukrayna, “Aynı anda bu kadar çok yerin hedef alındığını hiç görmedik” açıklaması yaptı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

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