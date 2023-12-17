Kırık telefondan 180 bin mesaj çıktı! Seçil Erzan kimlerle mesajlaştı? Fatih Terim’in hesapları inceleme altında

Sahte fon vurgununun baş aktörü Seçil Erzan... Baskı ve tehdit gördüğünü ileri sürmüştü. Ancak polise teslim edilen telefondaki, silinen 180 bin mesaj uzman ekipler tarafından geri getirildi. Konuşma trafiğindeki kişiler ve diyaloglar çok önemli, öyle ki soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte. Ve artık dava dosyasında. Ve bir önemli gelişme daha... Dün haber sitelerine düşen, "Fatih Terim'in hesaplarına inceleme" başlığıyla ilgili. Bakın, işin aslı neymiş?

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