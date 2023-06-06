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Kırgızistan'daki darbe girişiminin arkasından FETÖ çıktı!

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Giriş: 06.06.2023 14:16
Kırgızistan’da darbe planladığı gerekçesiyle 30’dan fazla kişi gözaltına alındı. Darbe hazırlığı yapan suç örgütünün bir yıldır ülke genelinde kasıtlı olarak hükümet karşıtlarını topladığı, darbe girişiminin başındaki kişinin ise siyasi parti başkanı ve sivil aktivist N.R. olduğu açıklandı. A Haber Muhabiri Agşin Kişiyev'in aktardığı bilgilere göre; Kırgızistan'daki başarısız darbe girişiminin arkasından FETÖ çıktı.
Kırgızistan’daki darbe girişiminin arkasından FETÖ çıktı!
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