05 Kasım 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov: Ortaklığımızın daha da derinleşmesinin zamanı gelmiştir

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov: Ortaklığımızın daha da derinleşmesinin zamanı gelmiştir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2024 09:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katıldı. Caparov ve Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sadır Caparov: Ortaklığımızın...
Sadır Caparov: Ortaklığımızın...
Hedefimiz 5 milyar dolar ticari hacim
"Hedefimiz 5 milyar dolar ticari hacim"
Ankaralılar 69 milyonluk konsere tepkili
Ankaralılar 69 milyonluk konsere tepkili
Türk Kızılayı Gazze ve Lübnan’a umut oluyor!
Türk Kızılayı Gazze ve Lübnan’a umut oluyor!
Başkan Erdoğan Bişkek’te! Resmi törenle karşılandı
Başkan Erdoğan Bişkek'te! Resmi törenle karşılandı
Kamala ve Trump yarışı!
Kamala ve Trump yarışı!
Konser ihalesini yakın arkadaşına vermiş
Konser ihalesini yakın arkadaşına vermiş
CHP’den Ahmet Özer provokasyonu!
CHP'den Ahmet Özer provokasyonu!
DEM Partili gruptan Esenyurt’ta terör propagandası!
DEM Partili gruptan Esenyurt'ta terör propagandası!
Başkan Erdoğan Kırgızistan’da
Başkan Erdoğan Kırgızistan'da
Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi!
Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi!
TUSAŞ operasyonunu yöneten isim A Haber’e konuştu
TUSAŞ operasyonunu yöneten isim A Haber'e konuştu
Daha Fazla Video Göster