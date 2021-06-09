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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan Japarov ile Külliye'de görüşecek

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Giriş: 09.06.2021 14:59
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov ile görüşecek. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması bekleniliyor. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.
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