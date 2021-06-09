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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan Japarov ile Külliye'de görüşecek
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov ile görüşecek. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması bekleniliyor. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.