Kiralık katil Muhammed Dahlan yine sahnede! Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı

Türkiye, sahada ve masada adeta destan yazarak Barış Pınarı Harekatı’yla Fırat’ın doğusundaki terör koridorunu parçaladı. Bu gelişmelerin ardından 'Ortadoğu’nun kiralık katili' Muhammed Dahlan yine sahneye çıktı. Türkiye’nin bölgede Osmanlı’yı canlandırmak istediğini söyleyip tehditler savuran Dahlan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümeti için de 'düşmanlarım' ifadesini kullandı.