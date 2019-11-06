06 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
06.11.2019

Kiralık katil Muhammed Dahlan yine sahnede! Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı

Türkiye, sahada ve masada adeta destan yazarak Barış Pınarı Harekatı’yla Fırat’ın doğusundaki terör koridorunu parçaladı. Bu gelişmelerin ardından 'Ortadoğu’nun kiralık katili' Muhammed Dahlan yine sahneye çıktı. Türkiye’nin bölgede Osmanlı’yı canlandırmak istediğini söyleyip tehditler savuran Dahlan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümeti için de 'düşmanlarım' ifadesini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kiralık katil Dahlan sahnede! Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı
Kiralık katil Dahlan sahnede! Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı
Adalet Bakanı Gül'den Arınç'a 'facia' cevabı
Adalet Bakanı Gül'den Arınç'a 'facia' cevabı
Alman-Fransız kanalından FETÖ belgeseli!
Alman-Fransız kanalından FETÖ belgeseli!
Erdoğan özellikle o ismi koydu!
Erdoğan özellikle o ismi koydu!
Terör örgütü bölgeden neden çekilmiyor?
Terör örgütü bölgeden neden çekilmiyor?
PKK/YPG'li teröristlerin tacizleri sürüyor
PKK/YPG'li teröristlerin tacizleri sürüyor
MSB'den 10 Kasım videosu! Türk milleti...
MSB'den 10 Kasım videosu! "Türk milleti..."
Danıştay'dan Ayasofya için emsal karar!
Danıştay'dan Ayasofya için emsal karar!
Kaşıkçı cinayetinde Kushner izi!
Kaşıkçı cinayetinde Kushner izi!
Başkan Erdoğan: Bu bayrak inmez, bu ezan susmaz
Başkan Erdoğan: Bu bayrak inmez, bu ezan susmaz
İşte Kılıçdaroğlu'nun Türkiye şikayetleri
İşte Kılıçdaroğlu'nun Türkiye şikayetleri
Kılıçdaroğlu HDP'lileri bakın nasıl savundu!
Kılıçdaroğlu HDP'lileri bakın nasıl savundu!
Daha Fazla Video Göster