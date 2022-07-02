Kiralık evde fatura oyunu! Son dönemde birçok kiralık ev ilanlarında 'fatura dahil' deniliyor

Son dönemde kiralık ev ilanlarında 'fatura dahil' ifadesi dikkat çekiyor. Bazı ev sahipleri elektrik, su, doğalgaz gibi abonelikleri üzerinde tutuyor. Kimi elektriği ve suyu kesiyor kimi de tahliye ya da zam baskısı yapıyor. Böyle bir durumda kiracı ne yapmalı hakkını nasıl aramalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Begüm Gürel değerlendirdi.

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