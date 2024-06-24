Kirada yüzde 25’lik zam sınırı kalkıyor! Temmuzda kira zam sınırı kalkıyor

Ev sahipleri ve kiracılar temmuz ayına odaklandı. Yüzde 25 sınırının sona ermesi beklenen temmuz ayında kira zam oranlarında kafalar karıştı. Yeni dönemde kira zammı nasıl belirlenecek kiralık piyasası nasıl etkilenecek? İşte detaylar…

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