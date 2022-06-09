Kirada yüzde 25 sınırlaması Meclis’ten geçti! Uymayanlara ceza kesilecek mi?

Konut kira artışlarına 1 sene boyunca azami yüzde 25 sınır getiren düzenleme Meclis'ten geçti. Peki düzenleme geriye dönük kiralar için geçerli olacak mı? Düzenlemeye uymayanlara ceza kesilecek mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan avukat Murat Emergen değerlendirdi.

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