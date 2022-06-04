Kirada uyuşmazlıklar nasıl çözülecek? Ev sahibi ve kiracının arası bulunabilecek mi?

Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından ev kirasına zam oranı yüzde 39,33 olarak belirlendi. Peki kiradaki uyuşmazlıklar nasıl çözülecek? Fahiş kiranın önüne sabit oran geçebilecek mi? Ev sahibi ve kiracının arası bulunabilecek mi? 6. yargı paketinin içinde yer alan noterde tapu devri nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı avukat Ali Güvenç Kiraz değerlendirdi.

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