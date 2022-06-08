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Kirada sabit oran yüzde 25 oldu! Peki sistem nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 08.06.2022 11:44
Güncelleme:08.06.2022 11:47
Son dakika haberi… Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kirada sabit oranın 1 Temmuz 2023’e kadar yüzde 25 olarak belirlendiğini açıkladı. Peki yeni sistem nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Gayrimenkul Hukuk Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz değerlendirdi. Kiraz, “Bugün açıklanan mevcut sabit oran kiracı açısından artık uygulaması gereken temel rakamdır. Dolayısıyla kiracının yapması gereken tek şey kira bedeline bu artışı uygulayıp mal sahibine göndermektir. Mal sahibinin kabul etmemesi diye bir konu olamaz.” dedi.
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