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Kirada sabit oran belli oldu! Kira artışına yüzde 25 sınırı

A Haber
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Giriş: 08.06.2022 11:08
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor.” dedi. Detayları A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.
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