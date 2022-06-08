Kirada sabit oran belli oldu! Kira artışına yüzde 25 sınırı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor.” dedi. Detayları A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN