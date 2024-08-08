Kirada "dijital kontrat" dönemi! Kira sözleşmesi yakında e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Kira kontratlarında yeni dönem başlıyor. Kontratlar artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Kira kontratlarının e-Devlet'e entegrasyonu kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilecek. Bu sayede kira kontratları, taraflar arasında e-devlet üzerinden karşılıklı mutabakatla imzalanabilecek. Uzmanlar böylece vergi kaybının ve kira fiyatı manipülasyonunun önüne geçeceğini, kolaylık ve şeffaflık sağlayacağını öngörüyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Zafer İşeri değerlendirdi.

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