Kirada asgari ücret oyunu! Kiraya ara zam edilebilir mi?

2023 yılında verilecek asgari ücret 8 bin 506 lira olarak açıklandı. Yeni ücretin çalışma hayatında da zam oranlarının belirlenmesinde bir parametre olması bekleniyor. Ancak yeni asgari ücreti fırsata çevirmek isteyenler de var. Bazı fırsatçı ev sahipleri gibi. İstanbul'da bazı ev sahipleri, kiracılardan ara zam istemeye başladı. Peki ama bu durum hukuken uygun mu? İşte uzman isimlerden cevaplar…

Asgari ücrete yapılan zammı fırsat bilenler harekete geçti. Bazı fırsatçı ev sahipleri, yeni yılın da yaklaşmasıyla İstanbul'da kira fiyatlarında ara zam istemeye başladı. Ancak uzmanlar uyarıyor. Kiraya zam yapılabilmesi için kontrat yenileme dönemine dikkat çekiliyor.

Belirlenen yasal zam oranı da dikkati çeken faktörler arasında. Uzmanlar, kira fiyatları için yılbaşından sonraki döneme de ayrı bir parantez açıyor.