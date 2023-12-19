Kirada arabuluculuk başarısı! Arabulucular 64 bin kiracı ve ev sahibini nasıl anlaştırdı?

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemi başarıyla uygulanıyor. Bugüne kadar 64 bin kiracı ve ev sahibi anlaşma sağladı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan avukat-arabulucu Sedef Selçuk değerlendirdi.