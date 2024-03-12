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Kiracıları rahatlatacak yeni düzenleme! Tahliye taahhüdü noter huzurunda yapılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2024 16:44
Ev sahiplerinin kira sözleşmelerinde uyguladıkları tahliye taahhüdü kabusu bitiyor. Adalet Bakanlığı kiracıları mağdur eden uygulama için devrede. Keyfe keder atılan imzalara son verilebilmesi için tahliye taahhüdlerinin noter huzurunda imzalanması için çalışma yürütülüyor.
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