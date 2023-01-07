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Kiracılara banka hesabı oyunu! Ödemenin gecikmesi için banka hesabı kapatılıyor?

A Haber
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Giriş: 07.01.2023 15:46
Son dönemde bazı ev sahipleri 'kira yatırmıyor' bahanesine başvurmak için kiracının para gönderdiği banka hesabını kapatıyor. Ve kiracının ödeme yapmasını engelliyor. Peki bu durumda ne yapılmalı?
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