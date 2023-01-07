Kiracılara banka hesabı oyunu! Ödemenin gecikmesi için banka hesabı kapatılıyor?

Son dönemde bazı ev sahipleri 'kira yatırmıyor' bahanesine başvurmak için kiracının para gönderdiği banka hesabını kapatıyor. Ve kiracının ödeme yapmasını engelliyor. Peki bu durumda ne yapılmalı?

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