Kiracı evde değişiklik yapabilir mi?

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar her geçen gün artıyor ve çoğu zaman yargıya taşınıyor. Bu anlaşmazlıkların başında ise kiracıların evde yaptığı değişiklikler geliyor. Peki, kiracılar oturdukları evde kendi zevklerine göre değişiklik yapabilir mi? Eğer yaparlarsa masrafları kim karşılamalı? Ev sahibinin onayı gerekli mi? İşte uzmanların yanıtları…

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