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Kira vergisini düşürmenin yolları!

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2024 18:15
Evini kiraya veren milyonlarca mülk sahibi için kira beyanname süreci 1 Mart itibarıyla başladı. Yapılan bazı ödeme ve harcamalar ise kira vergisinden düşürülebiliyor. Hangi kalemler vergiden düşülüyor? İşte detaylar…
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